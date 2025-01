Wetter

Am Dienstag nur im Süden nach Nebelauflösung teils sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Norden stark bewölkt bis bedeckt, dabei leichter Regen. Sonst wolkig oder gering bewölkt, im Süden teils klar. Tiefstwerte an der Nordsee bis plus 3 Grad, sonst minus 5 bis minus 15 Grad. Am Tag von Norden bis zur Mitte dichte Bewölkung und stellenweise etwas Regen. Im Süden nach Nebelauflösung teils sonnig. Minus 1 bis plus 7 Grad.