Wetter Am Dienstag Regen und Schnee

Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten aufkommender Regen, in der Mitte und im Süden teils bis in tiefe Lagen Schnee, Glättegefahr. Tiefstwerte plus 2 bis minus 4 Grad. Am Tag von Nordwest nach Südost ausbreitender Niederschlag, in der Südosthälfte bis in tiefe Lagen als Schnee. Später Übergang in Regen. 0 bis 10 Grad.

29.11.2021