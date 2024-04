Wetter

Am Dienstag regnerisch bei 10 bis 16 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden anfangs Regen. Sonst wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer. Abkühlung auf 9 bis 4 Grad. Vor allem im Nordosten und Osten noch stark böiger Wind. Am Tag bewölkt, gebietsweise Schauer - vorwiegend im Norden und in der Mitte. Auflockerungen am ehesten im Süden. 10 bis 16 Grad.