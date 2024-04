Wetter

Am Dienstag regnerisch bei 10 bis 16 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden anfangs Regen. Sonst wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer. Abkühlung auf 9 bis 4 Grad. Vor allem im Nordosten und Osten noch stark böiger Wind. Am Tage wolkig bis stark bewölkt, im Tagesverlauf häufiger Schauer vorwiegend im Norden und in der Mitte. Auflockerungen am ehesten im Süden, dort etwas geringere Niederschlagsneigung. Höchstwerte 10 bis 16 Grad.