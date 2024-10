Wetter

Am Dienstag Schauer, im Osten heiter

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südosten sowie in Richtung Lausitz oft trocken, teils aufgelockert. Sonst teils kräftiger und schauerartig verstärkter Regen, örtlich auch gewittrig. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tag meist bewölkt mit Schauern. Ganz im Osten sowie in Ostbayern heiter oder sonnig. Temperaturen 16 bis 23, im Alpenvorland bis 25 Grad.