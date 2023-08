Wetter

Am Dienstag Schauer und Gewitter, im Nord sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht von der Mitte bis in den Nordosten stark bewölkt mit einzelnen Schauern und teils kräftigen Gewittern, örtlich Unwetter. Auch am Alpenrand kräftige Gewitter. Sonst meist trocken. Tiefstwerte 20 bis 13 Grad. Morgen weiter wechselhaft, gebietsweise Schauer und Gewitter, im Norden und Nordwesten sonnig. 22 bis 33 Grad.

14.08.2023