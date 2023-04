Wetter

Am Dienstag Sonne-Wolken-Mix mit einzelnen Schauern

Das Wetter: Nachts bewölkt. In der Südhälfte schauerartiger Regen, in den Hochlagen als Schnee. Temperaturrückgang auf +6 bis -1 Grad. Am Tage im Süden stark bewölkt und weiter regnerisch, oberhalb von 1.200 Metern Schnee. Vereinzelt Gewitter. Sonst mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer bei Höchstwerten von 8 bis 13 Grad.

24.04.2023