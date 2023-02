Wetter

Am Dienstag sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südwesten etwas Schnee, sonst gering bewölkt oder klar und trocken. Im Nordwesten und Norden teils Nebel und Hochnebelfelder. Temperaturen von 0 bis minus 10 Grad. Am Tag nach Auflösung teils dichter Hochnebelfelder im Norden überall sonnig bei minus 2 bis plus 6 Grad.

07.02.2023