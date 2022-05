Wetter

Am Dienstag sonnig, in der Mitte und im Süden einzelne Gewitter

Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schauer. Im Westen und Norden zeitweise dichte Wolkenfelder. 10 bis 2 Grad. Am Tag in der Mitte und im Süden einzelne Gewitter. Sonst sonnig. 16 bis 24 Grad.

31.05.2022