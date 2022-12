Wetter

Am Dienstag teils aufgelockert, teils bewölkt

Das Wetter: In der Nacht im Osten und Nordosten stark bewölkt mit etwas Schneefall. Sonst teils größere Auflockerungen, teils klar, gebietsweise Nebelfelder. Tiefstwerte von minus 1 bis minus 15 Grad. Morgen meist aufgelockert bewölkt und teils neblig. Im Norden, Südwesten und in der Mitte Wolkenverdichtung, später auch Schneefälle. Minus 5 bis plus 2 Grad.

12.12.2022