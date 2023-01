Wetter

Am Dienstag teils bewölkt, teils neblig trüb

Das Wetter: In der Nacht im Süden aufgelockert bewölkt. Sonst meist bedeckt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Temperaturen von 0 bis minus 5, am Alpenrand bis minus 8 Grad. Morgen teils bewölkt, teils neblig trüb und trocken. Nachmittags von den Küsten bis in den Westen überwiegend heiter. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.

23.01.2023