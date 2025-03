Wetter

Am Dienstag teils bewölkt, teils regnerisch

Das Wetter: Nachts unterschiedlich bewölkt, teils mit Schauern. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Tagsüber im Nordwesten und Norden bewölkt, am Nachmittag leichter Regen. In der Mitte zeitweise sonnig. Im Süden und Südosten einzelne Schauer oder Gewitter. Temperaturen 9 bis 17 Grad.