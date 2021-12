Wetter Am Dienstag teils bewölkt, teils sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Osten wolkig bis stark bewölkt, wenige Schneeflocken. Im Norden und Nordwesten Ausbreitung von Hochnebel. Im Süden und Westen gering bewölkt oder klar, später gebietsweise dichter Nebel. Tiefsttemperaturen minus 1 bis minus 7 Grad. Am Tag im Westen und Süden nach Auflösung örtlicher Nebelfelder oft sonnig. Im Norden und Osten gebietsweise dichte Bewölkung, örtlich Schneegriesel, an der Küste vereinzelt Regen. 0 bis 4 Grad.

