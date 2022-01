Wetter Am Dienstag teils neblig-trüb, teils heiter

Das Wetter: Stark bewölkt und im Südosten und an den Alpen geringer Schneefall oder Sprühregen. In dr Westhälfte Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen plus 1 bis minus 7 Grad. Am Tag teils neblig-trüb, teils heiter. Im Tagesverlauf im Nordwesten Bewölkungsverdichtung und an der Nordsee etwas Regen. Minus 1 bis plus 6 Grad.

10.01.2022