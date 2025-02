Wetter

Am Dienstag überwiegend sonnig

Das Wetter: In der Nacht teils neblig, teils klar. Tiefsttemperaturen von minus 1 bis minus 7 Grad. Morgen meist sonnig und trocken. In der Mitte und im Süden in einigen Niederungen anhaltend trüb. Im Nordwesten einige Wolkenfelder. 0 bis 8 Grad.