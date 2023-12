Wetter

Am Dienstag verbreitet Niederschläge

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vom Norden bis zur Mitte Niederschläge, zunächst als Schnee, von Südwesten her Übergang in Regen, dabei Glatteisgefahr. Im Nordosten und Südosten meist trocken. 3 bis 1 Grad entlang des Rheins, sonst 0 bis minus 10 Grad. Morgen verbreitet Niederschläge. Im Norden häufig Schnee. Minus 2 bis plus 9 Grad.

04.12.2023