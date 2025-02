Wetter

Am Dienstag verbreitet Regen oder Schnee

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden leichter Schneefall, im Westen nachlassende Niederschläge. Von der Mitte bis in den Süden teils gefrierender Regen. Tiefstwerte plus 4 bis minus 7 Grad. Morgen verbreitet bewölkt und vor allem im Nordwesten und Süden Niederschläge, im Nordwesten teils als Schnee. Temperaturen von 1 Grad im Nordosten bis 10 Grad im Südwesten.