Wetter

Am Dienstag verbreitet Sonne bei 27 bis 32 Grad

Das Wetter: In dieser Nacht meist gering bewölkt oder klar, nur im Norden einzelne Wolkenfelder. Temperaturrückgang auf 16 bis 8 Grad. Am Tag verbreitet Sonne bei 27 bis 32 Grad. An der See etwas kühler.

05.08.2024