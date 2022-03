Wetter Am Dienstag verbreitet sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten gebietsweise Nebel, sonst vielfach klar oder gering bewölkt. In Ostbayern stärker bewölkt. Tiefstwerte von 0 bis minus 8 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung viel Sonne. 5 bis 12 Grad.

07.03.2022