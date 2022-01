Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden meist trocken, in der Mitte und im Süden Regen. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Tagsüber wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, örtlich auch Dauerregen. Temperaturen in der Nordhälfte 5 bis 10 und in der Südhälfte 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte Schnee-, Graupel- und Regenschauer. In der Südhälfte kaum Niederschläge. 3 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.