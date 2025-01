Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht südlich der Donau weiterer Regen, in den Alpen zunehmend in Schnee übergehend. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen im Tagesverlauf in der Westhälfte Schauer, im Osten Regen. Dazwischen auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.