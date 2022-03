Warnstreiks und gestrichene Flüge (dpa-news / Andreas Arnold)

Danach sollen die Mitarbeitenden, die etwa in der Frachtkontrolle und bei der Flugzeugbewachung tätig sind, die Arbeit für 24 Stunden niederlegen. Betroffen sind die Flughäfen in Frankfurt am Main, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn.

Bereits in der vergangenen Woche war es zu Flugausfällen gekommen, weil die Beschäftigen in der Sicherheitsbranche an einzelnen Standorten die Arbeit niedergelegt hatten. Die Tarifgespräche waren dennoch ohne Ergebnis geblieben. Für diesen Donnerstag ist ein erneuter Termin vereinbart worden.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.