Wetter Am Dienstag wechselnd bewölkt

Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt und vor allem in der Südhälfte sowie im Nordwesten etwas Regen. Im höheren Bergland Schnee. Tiefstwerte von plus 6 bis minus 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt. In der Mitte und im Süden einzelne Schauer. Am Abend auch im Nordwesten Regen. 5 bis 10 Grad.

14.02.2022