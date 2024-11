Wetter

Am Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen

Das Wetter: In der Nacht im Osten und Süden Regen, in Südostbayern vereinzelt Glatteis. Sonst von Nordwesten her auflockernde Bewölkung und nur noch wenige Schauer. Temperaturen von 8 bis 0 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt und zunächst vielerorts niederschlagsfrei. Richtung Alpen Regen, in höheren Lagen etwas Schnee. Später vom Nordwesten bis zur Mitte Schauer. 8 bis 13 Grad.