Wetter

Am Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen, 8 bis 13 Grad

Das Wetter: Nachts im Osten und Süden Regen, in Südostbayern teils gefrierend mit Glatteis. Sonst von Nordwesten her auflockernde Bewölkung und nur noch wenige Schauer. Tiefsttemperaturen 8 bis 0 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt. Etwa Regen zunächst in der Lausitz und am östlichen Alpenrand. Später vom Nordwesten bis zur Mitte ausweitend Schauer. Höchstwerte 8 bis 13 Grad.