Wetter

Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Niederschlägen

Das Wetter: In der Nacht sich nach Nordosten verlagernde, anfangs teilweise noch unwetterartige und danach abklingende Gewitter. Sonst gebietsweise etwas Regen, an den Alpen regional länger anhaltend. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag im Südosten bedeckt und regnerisch. Sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im Norden auch kurze Gewitter mit stürmischen Böen. 15 bis 23 Grad.

23.05.2022