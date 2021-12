Sonnenuntergang in Köln (Nachrichtenredaktion)

Die Vorhersage:

Nachts stark bewölkt, von Westen her Regen und Schnee. Im Osten meist trocken. Tiefstwerte plus 2 bis minus 5 Grad. Morgen wechselnd bewölkt. Örtlich Niederschläge, in den Niederungen überwiegend als Regen oder Schneeregen, sonst meist als Schnee. Am Nachmittag im Westen und Süden längere Auflockerungen und trocken, ebenso im Nordosten. Temperaturen minus 1 bis plus 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd, häufig stark bewölkt. Im Nordwesten nachlassende, im Südwesten stärker werdende Niederschläge. Im Osten überwiegend trocken. Minus 1 bis plus 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.