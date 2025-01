Wetter

Am Dienstag weiter bewölkt mit Gewittern und Schnee

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht viele Wolken und im Westen und Nordwesten Schauer, im Bergland zunehmend Schnee, im Süden Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Weiterhin sehr windig bis stürmisch, an der Nordsee schwere Sturmböen und orkanartige Böen. Morgen bewölkt mit Schauern, in höheren Lagen auch Schnee, an der Nordsee und im Westen Gewitter. 3 bis 9 Grad.