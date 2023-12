Wetter

Am Dienstag weiterhin wechselhaft

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden und Südosten teils neblig, teils klar bei plus 5 bis minus 5 Grad, lokal Glätte. Sonst stark bewölkt und vor allem im Norden Regen bei Tiefstwerten zwischen 9 und 2 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte zeitweise Regen, im Süden teils Sonne, teils Wolken. Höchstwerte zwischen 2 und 10 Grad.