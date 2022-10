In der Nacht teils stark bewölkt, teils klar und weitgehend niederschlagsfrei. In den Niederungen in der Mitte und im Süden teils dichter Nebel. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad, bei längerem Aufklaren bis 1 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung im Westen und Süden heiter. Im Osten bewölkt, im Nordosten schwache Schauerneigung. 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordwesten und äußersten Westen wechselnd, am Nachmittag stärker bewölkt und etwas Regen. Sonst nach zögerlicher Nebelauflösung längerer Sonnenschein. 17 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.