Wetter

Am Dienstag wieder meist sonnig bei 10 bis 18 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist klar, im Osten und Südosten wolkig. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad.Morgen sonnig, nur gebietsweise locker bewölkt. 10 bis 18 Grad.