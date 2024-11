Wetter

Am Dienstag wieder oft bewölkt, örtlich Sprühregen oder Schauer

Das Wetter: Nachts stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise Regen, langsam nach Südwesten zurückziehend. Temperaturrückgang auf 8 bis 2 Grad, im höheren Bergland um 0 Grad. Am Tage oft dichte Wolken, teils neblig-trüb mit Sprühregen. An der Ostsee einzelne Schauer. Größere Auflockerungen am ehesten im Nordwesten und Südosten. Höchstwerte von 2 Grad in Ostsachsen und bis 11 Grad im Emsland.