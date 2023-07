Wetter

Am Dienstag wieder Schauer und Gewitter, 18 bis 23 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht stark bewölkt und verbreitet regnerisch, teils schauerartig verstärkt, einzelne Gewitter möglich. Im Norden und Nordwesten später Übergang in örtliche Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen weiterhin fast überall verbreitet Schauer oder Gewitter. 18 bis 23 Grad.

31.07.2023