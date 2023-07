Wetter

Am Dienstag wieder Schauer und Gewitter, 18 bis 23 Grad

Das Wetter: Nachts im Südosten noch längere Zeit trocken, sonst bei starker Bewölkung verbreitet regnerisch. Im Norden und Nordwesten später Übergang in Schauer. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Am Tage im Süden und Südosten zunächst meist dichte Bewölkung und verbreitet teils kräftiger Regen, langsam an die Alpen zurückziehend. Ansonsten wechselnde Bewölkung mit Schauern. Höchstwerte 18 bis 23 Grad.

31.07.2023