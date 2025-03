Wetter

Am Donnerstag außer im Norden und Südosten sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht an den Alpen etwas Regen. Sonst zunächst teils wolkig, teils klar und trocken, später gebietsweise Nebel. Abkühlung auf 5 bis 0 Grad. Morgen nach Nebelauflösung sonnig, im äußersten Norden und im Südosten bewölkt. Temperaturen 12 bis 19 Grad.