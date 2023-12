Wetter

Am Donnerstag bedeckt, in der Mitte und im Süden Regen

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt und gebietsweise Regen, im Nordosten sowie in höheren Lagen Schneeregen oder Schnee. An den Alpen länger andauernde Schneefälle. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Morgen stark bewölkt bis bedeckt, in der Mitte und im Süden Regen. 2 bis 9 Grad.