Wetter

Am Donnerstag bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht meist hochnebelartig trüb, in der Nordwesthälfte etwas Regen, sonst meist trocken. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag stark bewölkt oder neblig-trüb. Im Mittelgebirgsraum Sprühregen oder Schneegriesel. 1 bis 7 Grad.

30.11.2022