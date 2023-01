Wetter

Am Donnerstag bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht bei wechselnder bis starker Bewölkung wiederholt durchziehende Regenschauer. Windig, teils stürmisch, in der zweiten Nachthälfte nachlassend. Temperaturen 10 bis 5, im Bergland bis 2 Grad. Am Tag viele Wolken, vereinzelt Regen oder Schauer. Temperaturen im Norden 6 bis 9, sonst 9 bis 14 Grad.

05.01.2023