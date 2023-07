Wetter

Am Donnerstag bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht im Südwesten und an den Küsten Schauer, sonst abklingende Niederschläge. In der zweiten Nachthälfte im Westen Regen. 15 bis 7 Grad. Morgen stark bewölkt, gebietsweise kräftiger Regen. Ganz im Süden Auflockerungen. 18 bis 25 Grad.

26.07.2023