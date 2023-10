Wetter

Am Donnerstag bewölkt mit Regen, in der Mitte und im Südosten trocken

Das Wetter: In der Nacht nordostwärts ziehender Regen, sonst meist bewölkt. Tiefstwerte von 12 bis 2 Grad. Am Tag in der Mitte und im Südosten meist trocken. Sonst bewölkt mit Regen, im Südwesten einzelne Gewitter. 7 bis 19 Grad.

18.10.2023