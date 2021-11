Wetter Am Donnerstag bewölkt, teils neblig-trüb

Das Wetter: In der Nacht im Norden bewölkt, vereinzelt Regen. In der Mitte und im Süden teils dichte Nebelfelder. Plus 6 bis minus 5 Grad. Am Tag stark bewölkt, teils auch länger neblig-trüb. 0 bis 9 Grad.

24.11.2021