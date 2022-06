Wetter

Am Donnerstag freundlich, im Nordosten und im Süden Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht im Norden abziehende Schauer, an den Alpen teils gewittrige Regenfälle. Sonst gering bewölkt oder klar. 13 bis 2 Grad. Am Tag im Norden und südlich der Donau bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Sonst freundlich. 16 bis 26 Grad.

01.06.2022