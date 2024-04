Wetter

Am Donnerstag heiter bis sonnig, im Norden etwas Regen

Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar. Im Nordwesten etwas Regen, in Bayern örtlich Nebel. Temperaturen von plus 10 bis minus 3 Grad. Morgen in der Nordhälfte teils stark bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst heiter bis sonnig und trocken. 12 bis 20 Grad.