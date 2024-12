Wetter

Am Donnerstag im Norden bedeckt, im Süden aufgelockert

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht oft bedeckt, im Mittelgebirgsraum einzelne Wolkenlücken. Im Norden lokal etwas Sprühregen. In der Nordhälfte 5 bis minus 4, im höheren Bergland bis minus 7 Grad. Vereinzelt Glätte. Morgen in der Nordhälfte oft bedeckt, gelegentlich etwas Sprühregen. In der Südhälfte gebietsweise Auflockerungen. 0 bis 6 Grad.