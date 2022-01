Wetter Am Donnerstag im Norden bedeckt, sonst klar

Das Wetter: In der Nacht im Süden gering bewölkt oder klar, später Nebel. Sonst stark bewölkt, Ausweitung von Nebel oder Hochnebel. Temperaturen von plus 5 bis minus 10 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten bedeckt, örtlich Regen. Sonst nach Nebelauflösung sonnige Abschnitte. 0 bis 8 Grad.

12.01.2022