Wetter Am Donnerstag im Norden Schauer, im Süden heiter

Das Wetter: In der Nacht dicht bewölkt, teils neblig-trüb. In der zweiten Nachthälfte im Norden Regen. Tiefstwerte von plus 6 bis minus 7 Grad. Morgen stark bewölkt, im Norden einzelne Schauer, im Süden sonnige Abschnitte. 2 bis 9 Grad.

26.01.2022