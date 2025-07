Wetter

Am Donnerstag im Norden trocken, sonst Schauer und Gewitter

Das Wetter: Am Abend verbreitet klar, lokal Hitzegewitter. Im Westen und Nordwesten häufiger teils schwere Gewitter. 33 bis 38 Grad. In der Nacht bis in den Norden und Nordosten und zur Mitte vorankommende Schauer und kräftige Gewitter. Vor allem im Norden anfangs Unwetter. In der Südosthälfte nur lokal Schauer. Tiefstwerte 23 bis 15 Grad. Morgen im Norden trocken und sonnig, sonst von der Mitte bis in den Südosten durchziehende Schauer und Gewitter. 25 bis 32 Grad.