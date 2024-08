Wetter

Am Donnerstag im Norden und der Mitte bewölkt, im Süden heiter

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Nordosten und Süden bei starker Bewölkung anfangs weitere, teils kräftige Schauer und Gewitter, die allmählich ostwärts abziehen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor teils schweren Gewittern in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Sonst aufgelockerte Bewölkung und trocken. Tiefstwerte 18 Grad bis 9 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt, örtlich Schauer. Im Süden zeitweilig heiter, an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 20 bis 28 Grad.

07.08.2024