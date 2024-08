Wetter

Am Donnerstag im Norden und der Mitte bewölkt, im Süden heiter

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten und Süden teils kräftige Schauer und Gewitter, die allmählich ostwärts abziehen. Sonst aufgelockerte Bewölkung und trocken. Tiefstwerte 18 Grad bis 9 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt, örtlich Schauer. Im Süden zeitweilig heiter, an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 20 bis 28 Grad.

08.08.2024