Wetter

Am Donnerstag im Norden und Südosten Schauer und Gewitter, sonst trocken

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden und Norden wechselnd wolkig und weitere Schauer und Gewitter, in der zweiten Nachthälfte nachlassend. Tiefstwerte 21 bis 12 Grad. Morgen am Vormittag im Norden, am Nachmittag im Südosten wolkig mit Schauern und Gewittern. Sonst heiter bis wolkig und trocken. Temperaturen 23 bis 32 Grad.